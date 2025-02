Ilrestodelcarlino.it - Un film sulla Saponificatrice di Correggio, tra enigmi e orrore

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Reggio Emilia, 25 febbraio 2025 – La notizia di unsul caso Cianciulli ci catapulta in una notte da brividi, tanto tempo dopo i tragici fatti. Siamo a(Reggio Emilia) per un notturno che ha i colori delle tenebre e della foschia, a pochi passi dallo scenario degli efferati delitti, per ricordare quando tre donne scomparvero nel nulla, all’avvicinarsi della Seconda guerra mondiale. Erano Virginia Cacioppo, Faustina Setti e Francesca Soavi: ad attenderle trovarono la morte, anziché l’amicizia; omicidi riconducibili alla mano di Leonarda Cianciulli, decretò il processo svoltosi nel 1946 a Reggio Emilia, le cui fasi catalizzarono l’attenzione dell’opinione pubblica come in pochi altri casi. Bavero alzato, occhi vigili, camminiamo nella cittadina per ricostruire la mappa dell’, fatta di cigolii inquietanti, pentoloni che ribollono e lame scintillanti.