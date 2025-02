Linkiesta.it - Un dibattito per contrastare l’antisemitismo negli atenei italiani

Nel suo ultimo libro scritto nel 2020, “Morality” in cui analizza le cause e gli effetti del cambiamento climatico culturale che investe l’occidente democratico, Jonathan Sacks dedica un capitolo all’Università. Racconta di quanto l’istruzione universitaria gli abbia donato: la disponibilità a udire idee totalmente diverse da quelle su cui era stato educato, a prenderle seriamente in considerazione, a esporre le proprie teorie a una valutazione critica degli altri. Quell’università era uno spazio sicuro. Ma oggi, secondo Sacks, i campus universitari in tutto l’Occidente sono diventati luoghi di intolleranza, anche violenta. Dopo il 7 ottobre 2023, sappiamo quanto questa situazione sia ulteriormente degradata.Sappiamo che in questi sedici mesi, nei principali, è stata consentita l’organizzazione di eventi di propaganda dell’Islam radicale, nel corso dei quali viene distorta la verità storica, viene normalizzato il pogrom del 7 ottobre come atto di resistenza dei palestinesi contro l’occupazione israeliana.