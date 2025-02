361magazine.com - Un campione in famiglia: Lorenzo Berlusconi domina sul ring

Sta raccogliendo vari risultatiè l’ultimo talento di casa. Il 14enne continua a raccogliere successi non nella politica o in tv come qualcuno inma nello sport e sul.Il figlio di Piersilvio, il weekend si è messo in mostre, al nuovo Palasport della Fiera di Genova, nella specialità del savate, sport di combattimento sulin cui possono essere usati i piedi.L’ha fatto davanti al padre, vincendo 11 incontri e sotto gli occhi, dell’exdi Boxe Clemente Russo.Junior ha vinto nella categoria future ed è giàregionale nel contatto leggero.A vederlo, felice e orgoglioso, Pier Silvio, Amministratore Delegato di Mediaset.Clemente Russo ha poi detto: “Ci sono dei ragazzi che hanno la testa dedita al lavoro. Non sono solo dei talenti, non dimostrano solo ciò che hanno di innato ma hanno voglia di sacrificarsi.