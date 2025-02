Un arresto e tre denunce per rissa aggravata per gli scontri fra tifosi di Perugia e Lucchese

Leggi su Corrieretoscano.it

VERSILIA – Ci sono i primi provvedimenti in seguito aglisulla A12 fradidiretti in trasferta in Liguria: une tre. Il personale della di, dopo gli approfondimenti investigativi avviati in seguito ai violentiavvenuti il pomeriggio del 23 febbraio, nei pressi di un’area di servizio lungo l’Autostrada A12, ha arrestato in flagranza differita un uomo di 33 anni, già noto, ritenuto essere responsabile del reato diin concorso, per aver aggredito un tifoso dellaanche con l’utilizzo di un bastone di legno.Nello specifico, mentre si trovavano in sosta nell’area di servizio, le due tifoserie ultras sono venute violentemente a contatto, anche con l’utilizzo di fumogeni, aste, bastoni in legno, spranghe, oggetti contundenti e bottiglie.