Lanazione.it - Umbria Green Quando la natura fa spettacolo

Leggi su Lanazione.it

Dal debutto con Francesca Fagnani a un strepitoso parterre di ospiti attraverso prime nazionali e mondiali, produzioni esclusive, nuovi progetti e nomi internazionali. E’ tutto pronto per l’edizione del decennale diFestival, un progetto artistico che mette insieme esperti di energia e ambiente, scienziati, artisti e filosofi per raccontare il futuro nel segno della. Organizzato da Techne e dell’associazione culturale De Rerum, il festival coinvolge dal 2016 i luoghi più suggestivi della regione, sempre con tantissimi ospiti e migliaia di spettatori, per parlare di sviluppo sostenibile con la bellezza, l’arte, la letteratura, la scienza. L’edizione 2025 si apre con un evento già sold out: lunedì 3 marzo al Lyrick di Assisi Francesca Fagnani (foto sopra) presenterà il suo libro “Mala.