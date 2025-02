Perugiatoday.it - Umbria, allerta meteo della Protezione Civile

Leggi su Perugiatoday.it

Ladell'ha diramato un'per il pomeriggio e la sera di martedì 25 febbraio e unaper la giornata del 26 febbraio. Per martedì pomeriggio e seragialla per rischio temporali e rischio idrogeologico. Per mercoledìgialla per rischio.