Ultime Notizie Roma del 25-02-2025 ore 17 | 10

dailynews radiogiornale un appuntamento con informazioni Buon pomeriggio da stazione e tu dia Giuliano Ferrigno il papa ricoverato al Gemelli ha riposato bene tutta la notte lo comunica la sala stampa Vaticana e Cardinale Bagnasco Chiudi all'ipotesi di dimissioni del pontefice mi pare che non c'è un motivo per parlare di dimissioni per ipotizzare e afferma parlando della catena di preghiera per la salute del papà che il mondo si è fermato per pregare una cosa grandissima una catena che si è innalzata al signore proprio per il Santo Padre Francesco in questo momento così delicato secondo i bollettini medici le condizioni di salute di Francesco sono gli avevi miglioramento continuiamo a pregare affinché migliori ha concluso il cardinale Bagnasco sempre di più fino a completa guarigione al ritorno al suo Ministero di esteri un fondo comune paneuropeo destinato a finanziare un incremento delle spese militari sullo sfondo della svolta impressa dagli Stati Uniti di Donald Trump ha la guerra Russo Ucraina Sara centro istruzioni Flower Regno Unito a margine della riunione dei Ministri delle Finanze del G20 in agenda questa settimana a Città del Capo in Sudafrica lo scrive il Financial Times precisando che all'incontro sarà presente la cancelliera della britannica incaricato dal premier starmene di avanzare una proposta ad hoc ai vertici di Bruxelles e ci sono altre possibilità di Cooperazione tra Washington e Mosca per ristorazione di terre rare perché gli Stati Uniti ne hanno bisogno e la Lucia n'è a sufficienza lo ha detto il portavoce del Cremlino peskov citato dall'agenzia interfax testo poi gliel'ho dato la posizione molto più equilibrata Assunta dagli Stati Uniti a loro vita davvero gli sforzi volti a risolvere il conflitto intorno al ucraina per te forse in base ai risultati dei contatti tra europei e Americani anche in Europa e in qualche modo che avete la verso un maggior equilibrio la cronaca un uomo di 22 anni vado dai Carabinieri perché ritenuto responsabile di aver ucciso con alcune coltellate la madre il sessantenne a Montepiano frazione del comune di Vernio in provincia di Prato e di avere dato alle fiamme l'abitazione in cui vivevano insieme Carabinieri Vigili del Fuoco sono intervenuti dopo un allarme per il fumo che usciva dalle abitazioni i giorni sono stati Donati in pochi minuti una volta entrati nella casa i punti abbiamo notato il corpo della donna a terra il 22 anni secondo quanto si apprende aveva vari problemi di psicologica della seguito dai servizi sociali del comune 1chiusure Carabinieri di Torino insieme con gli uomini della polizia penitenziaria del Capoluogo piemontese hanno effettuato una vasta operazione nell'ambito di un'inchiesta della procura Torinese sul traffico di stupefacenti e altri reati commessi all'interno degli istituti carcerari L'operazione è stata compiuta nella provincia di Torino Alessandria Biella Vercelli Cuneo Zaza di Savona Imperia Modena con esecuzione di Decreti di perquisizione in un'abitazione che inizi tu ti di pena Oltre 100 le persone indagate era l'ultima notizia per il momento informazioni e torna la prossima edizione linea alla regia