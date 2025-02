Romadailynews.it - Ultime Notizie Roma del 25-02-2025 ore 14:10

dailynews radiogiornale Buona giornata dalla redazione di piacenza24 Francesco Vitale in studio Un 22enne di Vernio in provincia di Prato avrebbe ucciso la madre 60 anni a coltellate Poi avrebbe dato fuoco alla casa in cui due vivevano i Carabinieri sono intervenuti all'alba insieme Vigili del Fuoco Montepiano frazione di vermi non abitazione andata a fuoco nei pressi del Lago Fiorenzo nella casa è stato trovato il corpo della donna stando a quanto emerso la donna sarebbe stata uccisa a coltellate e successivamente sarebbe stata incendiata fermato il figlio il papà ha riposato bene tutta la notte lo comunica la sala stampa Vaticana Papa Francesco che soffre di una polmonite bilaterale al dodicesimo giorno di ricovero presso il Policlinico Gemelli die rimaniamo aun incendio ha distrutto 15 auto della Polizia di Stato ad Albano Laziale secondo gli inquirenti si tratta di un atto doloso Anche perché da alcune immagini chiaramente una persona incappucciata introdurti nel parcheggio e piazzare bottiglie incendiarie sotto le vetture due poliziotti uno della stradale 1 del commissariato hanno riportato intossicazioni da fumo è il momento sono in ospedale per ulteriori accertamenti È abbastanza evidente che dietro questo gesto ci sono esponenti dell'area anarco-insurrezionalista una pizza che merita di essere approfondita dalle autorità competenti a ferma Domenico Pianese segretario del sindacato di polizia COISP operazione dei Carabinieri del comando provinciale di Torino e degli agenti del nucleo investigativo regionale della polizia penitenziaria di Torino che hanno eseguito decine di Decreti di perquisizione nella vita istituti di pena nella provincia di Torino Alessandria Biella Vercelli Cuneo Sassari Savona Imperia e Modena l'operazione viene eseguita nell'ambito di un'indagine coordinata dalla Procura di Torino con Oltre 100 persone indagate per traffico di stupefacenti e altri reati commessi all'interno delle Carceri ed è tutto buon proseguimento di ascolto