Ultime Notizie Roma del 25-02-2025 ore 13 | 10

dailynews radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio Papa Francesco ricoverato al Gemelli Hai riposato bene tutta la notte lo comunica la sala stampa Vaticana il cardinale Bagnasco chiude all'ipotesi dimissioni Pontefici mi pare non ci sia alcun motivo per parlare di dimissioni o per ipotizzare la fermata ai microfoni di RTL 102.5 parlando della catena di preghiera per la salute del papà se il mondo si è fermato per pregare una cosa grandissima una catena di preghiera che sia innalzato il signore proprio per il Santo Padre Francesco in questo momento così delicato secondo i bollettini medici le condizioni di salute del papà sono in lieve miglioramento continuiamo a pregare affinché Migliori sempre di più fino alla completa guarigione e al ritorno al suo Ministero concludi bagnac europeo destinato a finanziare un incremento delle spese Mini sullo sfondo della svolta impressa degli Stati Uniti di Donald Trump alla guerra Russo Ucraina stare al centro di discussioni fra gli europei Regno Unito al margine della riunione dei Ministri delle Finanze del G20 in agenda questa settimana Città del Capo scrive il Financial Time precisando che all'incontro sarà presente la cancelliera dello scacchiere britanniche Rascel è incaricata del premier che di starmene di avanzare una proposta dopo i vertici di Bruxelles ci sono altre possibilità di Cooperazione tra Washington e Mosca per l'estrazione di terre rare perché gli Stati Uniti hanno bisogno la Russia n'è a sufficienza lo ha detto il portavoce del Cremlino dmitry peskov citato dall'agenzia interfax piskova poi lo una posizione molto più quilibrato Assunta dagli Stati Uniti allo non è che aiuta davvero gli sforzi volti a risolvere il conflitto interno all'ucraina perché si trova Forse in base ai risultati dei contatti the Rope è americani ain qualche modo per aver aperto un maggior equilibrio un uomo di 22 anni è stato fermato dai Carabinieri perché ritenuto responsabile di aver ucciso con alcune coltellate la madre stessa antenne Montepiano frazione del comune di Vernio Prato e di aver dato alle fiamme l'abitazione in cui vivevano insieme Carabinieri Vigili del Fuoco sono intervenuti dopo un allarme per il fumo che usciva dall'abitazione le fiamme sono in pochi minuti è una volta entrati nella casa i pompieri hanno notato il corpo della donna a terra il 22enne secondo quanto si apprende aveva vari problemi di natura psicologica ed era seguita dai servizi sociali ancora cronaca ai Carabinieri di Torino insieme che gli uomini della polizia Torinese sul traffico di stupefacenti di altri reati commessi all'interno degli istituti carcerari L'operazione è stata compiuta nelle province di Torino Alessandria Biella Vercelli Cuneo Sassari Savona Imperia Modena con esecuzioni di Decreti di perquisizione insieme abitazioni che mi istituti di pena Oltre 100 le persone indagate l'antitrust ha avviato in istruttoria nei confronti di Atac e l'azienda dei trasporti pubblici diper possibile pratica commerciale scorretta l'istruttoria riguarda la qualità e la quantità dei servizi erogati nel triennio 2021/23 rispetto a quanto previsto dal comma di servizio con il Comune die prospettate consumatori in particolare Ata che avrebbe sistematicamente disatteso gli obiettivi relativi alle irregolarità del trasporto di superficie metropolitana ai presidi di sicurezza delle stazioni metropolitane al funzionamento di ascensori montascale scale e tappeti mobili nonché a l'illuminazione delle stazioni della metropolitana