Ultime Notizie Roma del 25-02-2025 ore 11 | 10

dailynews radiogiornale cani ritrovati raccolto dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio una poliziotta è stata aggredita e picchiata a sangue da 3 ultras del Trento perché transgender al pronto soccorso La gente 53 anni ha ricevuto 22 punti di sutura e 30 giorni di prognosi la vittima dell'aggressione sta portando a termine il percorso di transizione anche burocratico per diventare donna la guarda avvenuta all'interno di un locale nelle vicinanze dello stadio la notte di San Valentino ancora momenti di terrore in Germania un uomo è stato aggredito a coltellate tra le stelle che compongono il memoriale della sua nel centro di Berlino a pochi metri dal buio la vittima un turista spagnolo di 30 anni è stata gravemente ferita e si trova ora in ospedale il presunto aggressore dopo una breve fuga è stato fermato l'uomo non opposto resistenza al resto non è chiaro Se l'arma sia un coltello un altro oggetto affilato dottore non ha lasciato qui l'arma affermato Il portavoce della polizia il memoriale della Shoah si trova nel centro della città è uno spazio aperto il quale i visitatori possono accedere liberamente andiamo ora in medioriente tutto pronto per il settimo scambio di prigionieri trattato ebraiche fondamentalisti della striscia il parco è stata allestita Raf altro luogo simbolo del conflitto a sud di Gaza 6 ostaggi in 3D Mi sono liberato in cambio di 600 detenuti palestinesi giovedì il movimento islamista aveva consegnata lo stato ebraico col consueto Show sul palco i primi quattro corpi senza vita dall'inizio della Guerra ai piccoli gemelli vivas che sono stati uccisi a mani nude e lo 86enne o dell'isis che fu catturato in un chi butta il confine l'altro corpo non si era però rivelato quello della madre di due bambini dopo aver ammesso l'errore la mappa consegnato la famiglia Viva la vera salma di sci assassinata in prigionia sempre voluto che dicessimo la verità la sono malattie croniche in questo momento non è fuori pericolo l'ha detto il pittore Sergio Alfieri un briefing al Gemelli sulla salute del papà di una settimana dal suo ricovero il papà di buon umore E fa battute l'altro giorno gli ho detto Buongiorno Santo Padre lui mi ha risposto Buongiorno Santo figlio tanto aggiunta Alfieri che poi ha precisato il papà non è fuori pericolo il professore ha poi specificato adesso non è in pericolo di vita oggi è andato in cappella a pregare i medici attendono nei prossimi giorni l'esito delle nuove terapie naturali lunghezza della degenza e sanitari non si sono sbilanciati il papà non è fuori pericolo signore di 88 anni cammina in carrozzina hanno instaurato una terapia ma non è sempre facile lanciarle non è un lavoro facile secondo il professor Alfieri in questo momento il pericolo maggiore è l'altezza di un neonato di 15 giorni è stato portato in codice rosso in ospedale per un trauma cranico dopo essere stato morso dal cane di famiglia uno Staffordshire Bull Terrier i medici per Meyer lo hanno sottoposto a un intervento neurochirurgico che è perfettamente riuscito non sono previsti da neurologici da momento della verità riguardato soltanto la pelle è l'osso del cranio che è stato ricostruito Grazie l'operazione sarà ora ricoverato nella terapia intensiva neonatale e la prognosi resta riservata è tutto per il momento Vi auguro ancora una buona giornata e un buon proseguimento di ascolto