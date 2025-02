Romadailynews.it - Ultime Notizie Roma del 25-02-2025 ore 09:10

dailynews radiogiornale Buona giornata dalla relazione da parte di Francesco Vitale in studio al termine di una giornata fiume al Palazzo di Vetro nel terzo anniversario dell'invasione Russia dell'Ucraina il consiglio di sicurezza ONU ha provato una breve risoluzione presentata dagli Stati Uniti che chiede La Rapida fine della guerra e documentano uscita per una Russia come direttore ne fa riferimento alla sovranità all'integrità territoriale di Kiev E com'era invece è stato sancito in assemblea Dov'è la rivoluzione americana è stata trovata con questi emendamenti proposti dall'Unione Europea Francia e Gran Bretagna che avrebbero potuto porre il veto sulla rivoluzione americana si sono astenuti spianando la strada la versione di Trump il testo è stato adottato con 10 voti a favore nessuno contrario e 5 astenuti mentre Russia e Stati Uniti si sono trovati per una volta sullo stesso fronte a te ma la Gina dopo il tuo incontro Trump è il presidente francese Macron ha detto a Fox News che la tregua in Ucraina potrebbe essere raggiunta Tra qualche settimana L'Italia si è stata in questi tre anni difficile Insieme al resto d'Europa e d'Occidente per un futuro di sovranità prosperità e soprattutto di libertà davanti agli altri leader del G7 meloni Ha ribadito questo impegno Mattarella ribadisce con forza Brutale aggressione da parte della Russia e auspica la ricerca di un rapido avvio di colloquio Finché le due parti per vengano alla definizione di una pace ingiusta in linea con i principi dell'ONU garantita da efficaci misure di sicurezza che la rendono effettivo è definitiva Trump e la Giorgia Meloni è una grande leader ha detto sottolineando che l'Italia è un alleato molto importante per gli Stati Uniti le condizioni cliniche Papa Francesco tu ne viene miglioramento fa sapere il bollettino medico diffuso ieri sera dalla sala stampa Vaticana Francesco non ha avuto altre crisi di asma alcuni esami di laboratorio sono migliorati non preoccupa la lieve Vicenza renale continua la somministrazione di ossigeno anche se con flussi di percentuali lievemente arrivo tutti il quadro clinico generale resta complesso e la prognosi ancora riservata in via prudenziale Il papà ha ripreso l'attività lavorativa e ha chiamato la parrocchia di Garda Uno ieri il rosario in piazza San Pietro guidato dalla Cardinale Parolin l'iniziativa Sara tutti i giorni una maratona di preghiera a cui parteciperanno i cardinali residenti aè l'ora della Spes contra spem aveva detto ieri il Cappellano del gemelli della Speranza contro ogni speranza abbiamo chiaro mandato e costruiremo una grossa e coalizione ha detto il leader della CDU merce vincitore delle elezioni per il bundestag presto i colloqui con la SPD l'obiettivo del governo a quel che ci viene in pectore vuole escludere l'ultradestra di adf come la sinistra della link e i verbi progetto possibile dopo l'esclusione dal Parlamento di liberali e rosso Bruni di bsv ora con costruttiva e veloci con la SPD La Germania ha bisogno di un governo presto la leader di riceve i complimenti di ma ed è pronta andare a filo da torcere la nuova maggioranza con i cordoni sanitari a back lascia la guida dei Verdi liberare il wc addio alla politica in Italia quali zone divise per il PD Ucraina elezioni per il mondo il taxi sono lo spartiacque per i progressisti mercati cauti viene l'euro spread nervoso la premier meloni rinvia venerdì ci viene previsto per oggi contro il caro bollette la bozza predisposto dei Ministeri non è stata considerata soddisfacente per affrontare l'aumento dei costi dell'energia ed ha chiesto di approfondire ulteriori misure l'obiettivo fanno sapere fonti di Palazzo Chigi e dare una risposta più efficace a famiglie e imprese con una particolare attenzione ai soggetti più vulnerabili anche Don Mattia Ferrari cappellano di bordo di Mediterranea Saving humans è stato spiato da lo spyware graphite prodotto da Eliana Paragon Solutions la denuncia della stessa LG secondo cui anche il sacerdote come il fondatore Luca Casarini è stato avvisato da mettervi essere l'obiettivo di un sofisticato sostenuto da entità governative non meglio identificate Nel febbraio 2024 la notifica di minaccia è stata comunicata dal Ferrari lo stesso giorno in cui è stata riferita a Casalini febbraio 2024 torna alta l'attenzione sulla giustizia Oggi alla camera primo esame della mozione di sfiducia delle opposizioni contro il Ministro della Giustizia Nordio per il caso al Masri e su quella contro la ministra del turismo Santanchè rinviata a giudizio per falso in bilancio su visibilia ed è tutto per il momento buon proseguimento di ascolto e a più tardi https://storage.