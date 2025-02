Sport.periodicodaily.com - Udinese vs Parma: le probabili formazioni

Gara valida per la ventisettesima giornata del campionato italiano di Serie A 2024/2025. I friulani vogliono chiudere matematicamente la pratica salvezza, mentre per gli emiliani è ancora da conquistare.vssi giocherà sabato 1 marzo 2025 alle ore 20.45 presso la BluEnergy Arena.VS: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRELa vittoria esterna di Lecce ha sensibilmente avvicinato i friulani alla salvezza, per la matematica della quale bastano 4 punti. La squadra di Runjiac, in serie positiva da quattro turni, durante i quali ha raccolto tre vittorie ed un pareggio, è decima in classifica a 36 punti e, con dodici gare al termine, può pensare anche all’Europa.I ducali sono reduci dalla vittoria casalinga contro il Bologna, la prima sotto la gestione del neo allenatore Chivu, che li ha momentaneamente tolti dalla zona retrocessione.