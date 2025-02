Ucraina Zelensky pronto a firmare per le terre rare | Il 50% delle future risorse andrà a Washington Cosa prevede il nuovo accordo

Leggi su Open.online

I minerali ucraini in cambio – o meglio nella speranza – di un miglioramento dei rapporti con gli Stati Uniti e di un maggiore impegno americano a garantire la sicurezza a lungo termine di Kiev. Secondo un’indiscrezione del Financial Times, il presidente ucraino Volodymyrsarebbea ratificare l’tanto voluto da Donald Trump. Un piano che, come anticipato da giorni, metterebbe sostanzialmente a disposizione dileminerarie e lepresenti sul territorio ucraino. Una sorta di fondo investimenti congiunto, un 50-50 solo sulla carta che poi – alla prova dei fatti – rischia di diventare completamente favorevole al Paese a stelle e strisce. Il passo indietro della Casa BiancaPetrolio, gas e 17 elementi della tavola periodica con proprietà elettrochimiche e magnetiche dal valore stimato di 12mila miliardi di dollari.