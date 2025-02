Ildifforme.it - Ucraina, Tusk annuncia riunione leader Ue a Londra con Starmer: Meloni dà disponibilità

Leggi su Ildifforme.it

Il capo di governo della Polonia, a cui spetta la presidenza dell'Ue, ha sottolineato che in Europa si sta iniziando a parlare in maniera sempre più audace dell'utilizzo di beni russi congelati, ovvero si sta cominciando a parlare di sicurezza come "una vera priorità per l'intera Unione Europa"L'articoloUe acondàproviene da Il Difforme.