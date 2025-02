Lettera43.it - Ucraina, Tajani: «No all’invio di truppe europee o della Nato se non sotto la bandiera Onu»

Se Meloni starebbe riflettendo sulla possibilità, anche se da Palazzo Chigi è emerso come questa non sia una priorità nell’agenda, il ministro degli Esteri e vicepremier Antonioha escluso l’invio diinlineando che un’eventuale forza di interposizione dovrebbe operarel’egida delle Nazioni Unite. «Non si è mai parlato die non credo sia utile inviarein. Se si deve fare una zona cuscinetto bisogna mandare delleladelle Nazioni Unite, e nel caso ci può essere anche una disponibilità italiana, come c’è per la Palestina, ma sempre con la corresponsabilità di tutti», ha dichiarato a margine di una seduta alla Camera.: «La proposta di Macron? Chiedete a lui perché l’ha detto»ha poi precisato che una forza di interposizione deve essere «delle Nazioni Unite in modo che sia neutrale».