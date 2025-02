Quotidiano.net - Ucraina, Macron: “Tregua possibile nelle prossime settimane”

Leggi su Quotidiano.net

Roma, 25 febbraio 2025 - "Lainpotrebbe essere raggiunta in qualche settimana". Lo ha detto Emmanuela Washington. Il presidente francese ha ripetuto un concetto espresso da Donald Trump durante il loro incontro bilaterale. Ieri, al termine di una giornata fiume al Palazzo di Vetro, nel terzo anniversario dell'invasione russa dell', il Consiglio di Sicurezza dell'Onu ha approvato una brevissima risoluzione presentata degli Stati Uniti che chiede la "rapida fine della guerra" senza però citare la Russia come aggressore e senza far riferimento alla sovranità e alla integrità territoriale di Kiev, come era invece stato sancito in Assemblea, dove la risoluzione Usa era stata approvata con questi emendamenti proposti dall'Ue. Francia e Gran Bretagna, che avrebbero potuto porre il veto in Consiglio di Sicurezza sulla risoluzione Usa, hanno preferito astenersi, spianando la strada alla versione di Trump.