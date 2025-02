Lettera43.it - Ucraina, ipotesi invio di soldati italiani in una missione di peacekeeping: Meloni valuta

Giorgiasta esaminando la possibilità di inviare militariinnell’ambito di unadiper il cessate il fuoco. La proposta è stata avanzata da Donald Trump e ha già ricevuto il sostegno di Emmanuel Macron e Keir Starmer. Mentre Palazzo Chigi lavora alla questione in collaborazione con la Farnesina e il Ministero della Difesa, la posizione della premier è chiara: l’Italia potrebbe partecipare solo se le truppe operassero all’interno di unainternazionale più ampia, con una risoluzione Onu e garanzie di sicurezza «totali» fornite dagli Stati Uniti. Al momento, però, non è stata presa alcuna decisione ufficiale.Matteo Salvini, ministro dei Trasporti (Imagoeconomica).Il veto della Lega: «Nessun soldato italiano in»All’interno della maggioranza, tuttavia, non mancano le resistenze.