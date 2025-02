Tv2000.it - Ucraina, in una messa le Caritas chiedono pace

Leggi su Tv2000.it

A distanza di tre anni dall’inizio dell’invasione russa, operatori e volontari disi sono raccolti in preghiera nella cattedrale di San Nicola a Kiev. Un momento per ricordare colleghi, amici e familiari che sono morti in questi oltre mille giorni di guerra.Servizio di Vito D’Ettorre, in unaleTG2000.