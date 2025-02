Feedpress.me - Ucraina, il governo apre all'invio di truppe ma solo sotto la bandiera dell'Onu. Cautela della Lega

«Non si è mai parlato diitaliane , penso che non sia utile inviareeuropee oa NATO » ma in, «se si deve fare una zona cuscinetto », si può pensare alaONU . «Nel caso, ci può essere la disponibilità italiana , come con la Palestina ». È il ministro degli Esteri , Antonio Tajani , a illustrare la posizione delsulla possibilità.