Ucraina il costo della ricostruzione ha superato i 500 miliardi di euro

Oltre 500di: tanto costerà nel prossimo decennio latotale dell’secondo uno studio congiuntoBanca Mondiale, dell’Onu,Commissione Ue e del governo di Kyiv. Una cifra, aggiornata al 31 dicembre 2024, che equivale a quasi tre volte il Pil del Paese. E cresciuta rispetto nell’ultimo anno del 7 per cento. La stima quantifica non solo i danni fisici agli edifici e alle infrastrutture, ma anche l’impatto sulla vita e sui mezzi di sussistenza delle persone.Per dare un’idea, i danni diretti causati dagli attacchi di Mosca sono aumentati in un anno da 138(febbraio 2024) a 170di. Secondo lo studio congiunto, i settori più colpiti sono stati l’edilizia, i trasporti, l’energia, il commercio e l’istruzione. Il 13 per cento del patrimonio immobiliare del Paese risulta danneggiato o distrutto per un totale di 2,5 milioni di famiglie colpite.