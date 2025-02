Lapresse.it - Ucraina, Fazzolari: “Truppe italiane sul campo non è all’ordine del giorno”

“Non c’è mai stata un’ipotesi disul territorio ucraino. Non so chi ha diffuso questa notizia ma non è mai stata una ipotesidel”. Lo ha dichiarato il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, Giovanbattista, a margine della conferenza sulla medaglia celebrativa “Due anni di resistenza” coniata lo scorso anno dalla Zecca dello Stato. “Il governo non ha cambiato rotta e mi sembra che le parole di tutti i suoi esponenti sono sempre state chiarissime”, ha aggiunto. “Le dinamiche sui voti delle Nazioni Unite sono sempre molto complesse su tutte le materie e non credo che siano esemplificative di nulla di particolare”, ha detto ancora il sottosegretario commentando il voto degli Usa all’Onu sul conflitto ucraino. “L’obiettivo di tutti è quello di arrivare a una pace sostenibile per l’e per l’Europa, quando avremo delle informazioni più concrete, dei documenti li potremo commentare, oggi in realtà c’è poco da commentare”.