Secoloditalia.it - Ucraina, Fazzolari: “Truppe a Kiev? Mai stato all’ordine del giorno. L’Italia non cambia rotta: arrivare a una pace sostenibile”

Leggi su Secoloditalia.it

L’ Italia ha sempre detto che l’invio diitaliane innon èdel. E soprattutto non hatosull’appoggio convinto e totale all’. La linea euro-atlantica è tracciata una volte per tutte, non si retrocede di u millimetro. Il sottosegretario alla presidenza del Consiglio con delega all’Attuazione del programma, Giovanbattista, dissipa ogni dietrologia emersa in queste ore. E lo fa a margine della conferenza stampa di presentazione dei risultati dell’iniziativa: “Due anni di resistenza”, lanciata l’anno scorso dalla Zecca dellocon una medaglia celebrativa.aveva pronunciato parole molto nette proprio lunedì e le ha riaffermate in questa occasione. Sull’il governo “non hato. Mi sembra che le parole di tutti gli esponenti del governo sono sempre state chiarissime.