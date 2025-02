Lapresse.it - Ucraina, Fazzolari: “Invio truppe italiane mai all’ordine del giorno”

Il sottosegretario alla presidenza del Consiglio, Giovanbattista, esclude l’ipotesi di inviareinnell’ambito di una missione di pace europea, una volta raggiunto un accordo sul termine del conflitto. “Non c’è mai stata un’ipotesi disul territorio ucraino. Non so chi ha diffuso questa notizia ma non è mai stata un’ipotesidel“, ha dettoa margine della conferenza a Roma sulla medaglia celebrativa ‘Due anni di resistenza’ coniata lo scorso anno dalla Zecca dello Stato.