Fanpage.it - Ucraina, Fazzolari: “Governo non ha cambiato rotta per seguire Trump, ma no a soldati Ue al confine”

L'Italia è contraria all'invio di propriper una forza di 'peacekeeping' in, a meno che questa non sia gestita dall'Onu. Lo ha detto il sottosegretario Giovanbattistaa Fanpage.it e altri cronisti presenti all'evento dedicato alle medaglie celebrative per 'Due anni di resistenza'.ha insistito anche che il governo non ha "" per inla nuova linea di Donald