Lettera43.it - Ucraina e Stati Uniti hanno raggiunto l’intesa sulle terre rare

Glirimosso le clausole sfavorevoli dall’accordocon l’e dunque Kyiv è pronta a firmare, dopo aver concordato i termini delcon Washington. Lo ha dichiarato un alto funzionario ucraino all’Afp, confermando l’indiscrezione pubblicata dal Financial Times qualche ora prima. La portavoce della Casa Bianca Karoline Leavitt, nel corso della giornata aveva definito «essenziale» il raggiungimento dell’accordo, che servirà «per recupei soldi dei contribuenti americani chefinanziato la difesa nazionale dell’». Aggiungendo poi: «Il presidente Donald Trump si aspetta che Volodymyr Zelensky lo firmi». Più o meno nelle stesse ore, il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov, aveva parlato di «vaste possibilità di cooperazione» per l’estrazione di, in quanto glinebisogno e la Russia ne ha a sufficienza.