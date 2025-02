Lapresse.it - Ucraina, Donald Trump: “Ho sentito che Zelensky viene venerdì, per me è ok”

Leggi su Lapresse.it

“Hoche, certamente è okay per me, se lui vuole venire”. Così, parlando coi i cronisti nello Studio Ovale della Casa Bianca, durante la firma di un ordine esecutivo. “Gli dirò, rivogliamo indietro i soldi”, ha aggiunto il presidente.