Ucraina Consiglio Sicurezza Onu approva risoluzione Usa con sostegno della Russia

Continuano le spaccature tra gli Stati Uniti e i suoi alleati occidentali alle Nazioni Unite sul temaguerra in. Dopo che, davanti all’Assemblea Generale Onu, i rappresentanti degli Usa non hanno votato a favore di unaproposta da Kiev che chiede il ritiro delle truppe russe dal territorio ucraino proteggendo l’integrità territoriale del Paese, una nuova frattura si è verificata in sede didi: è statata unapromossa dagli Stati Uniti che chiede una rapida fine del conflitto, ma non menziona l’aggressione russa. Il voto delOnu, composto da 15 membri, è stato di 10-0, con cinque Paesi (Francia, Slovenia, Grecia, Danimarca, Regno Unito) che si sono astenuti e il voto russo a favore. #BREAKINGUN Security Council ADOPTS resolution imploring a swift end to the conflict and urges a lasting peace between Ukraine and then FederationVOTING RESULTIn favor: 10Against: 0Abstain: 5 pic.