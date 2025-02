Ilfattoquotidiano.it - Ucraina, Consiglio Onu approva la risoluzione Usa. Washington e Mosca “alleate”, Parigi e Londra astenute: è il nuovo ordine mondiale

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Ilemerso dopo l’arrivo di Donald Trump alla Casa Bianca e l’avvio del percorso che dovrebbe portare alla fine della guerra inè stato certificato anche dal voto deldi sicurezza delle Nazioni Unite. Al termine di una lunga giornata al Palazzo di Vetro, nel 3° anniversario dell’invasione russa, l’organismo esecutivo dell’Onu hato una brevepresentata degli Stati Uniti che chiede la “rapida fine della guerra” senza però citarecome aggressore e senza far riferimento alla sovranità e alla integrità territoriale di Kiev, come era invece stato sancito in Assemblea, dove laUsa era statata con questi emendamenti proposti dall’Ue. Francia e Gran Bretagna, che avrebbero potuto porre il veto indi Sicurezza sullaUsa, hanno preferito astenersi, spianando la strada alla versione di Trump.