Uccide la madre agghiacciante retroscena | lasciata agonizzante per ore La confessione

Prato, 25 febbraio 2025 – L'ha accoltellata con dieci fendenti senza però riuscire arla. Poi l'ha lasciato a terra,, per circa 11 ore prima di decidere di appiccare il fuoco in casa. Sono alcuni degli agghiaccianti particolari che emergono dall'interrogatorio del giovane di 22 anni di Vernio, che la scorsa notte ha ucciso la, Anna Valiani, 60 anni, nella villetta a schiera dove abitavano in via Toccafondi a Montepiano. Il giovane, assistito dall'avvocato Roberta Roviello, è stato ascoltato a lungo dal procuratore Luca Tescaroli e dal pm Laura Canovai alla stazione dei carabinieri dei Vernio. Ha confermato tutto: "Ho ucciso io mia", ha ammesso aggiungendo che avrebbe voluto fare la stessa cosa con il padre, il fratello e la fidanzata del fratello. omicidio viliani a montepiano L'uomo, sordomuto e con problemi psichici, ha anche fornito un movente per il gesto estremo che ha commesso: avrebbe detto di aver risentimento nei confronti della sua famiglia per presunti maltrattamenti subiti da bambino.