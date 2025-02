Quotidiano.net - U-blox: Proposta di cassa integrazione per 198 licenziamenti, sindacato chiede garanzie

Discussione complicata oggi con l'azienda U-su un tavolo a orologeria, con 198aperti. E' il commento della Federazione di Trieste Usb Lavoro Privato sull'incontro avuto con l'azienda che si è soffermata sul tema della reindustrializzazione del sito. Usb "per allungare i tempi e permettere a un acquirente di valutare l'acquisizione del sito (tra varie interlocuzioni ne abbiamo contati cinque), ha proposto la";che "è stata ricevuta positivamente". Ma per il"ci sono altri due elementi, che rischiano di disperdere i lavoratori e le loro professionalità. La forte penalizzazione dovuta alla(è necessaria unasalariale) e la rotazione dei lavoratori inper non lasciarli fuori azienda per lunghi periodi".