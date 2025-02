Justcalcio.com - Tuttosport – Milan, incontro con l’agente di De Cuyper: c’è già il prezzo|Primapagina

2025-02-25 11:15:00 Fioccai e discussioni a causa dell’ultima news pubblicata sul web:BELGA MAG/AFP via Getty Images Ilmonitora con attenzione il mercato dei terzini sinistri. A caccia di un possibile erede di Theo Hernandez. Arrivato nell’estate del 2019 dal Real Madrid per 22,8 milioni di euro, il nazionale francese classe 1997 è sotto contratto fino a giugno 2026 con un ingaggio da 4 milioni di euro netti all’anno. La trattativa per un rinnovo sembra essere arrivata a un punto morto. Nel mirino di Ibrahimovic e Moncada c’è Maxim De. Secondo, settimana scorsa a Casala dirigenza rossonera ha incontrato uno degli agenti del nazionale belga classe 2000. Sotto contratto fino a giugno 2028 con il Club Brugge, che chiede 25 milioni di euro per il suo cartellino.