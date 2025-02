Justcalcio.com - Tuttosport – “I ragazzi stanno riconquistando i tifosi” e su Fabregas…

Leggi su Justcalcio.com

2025-02-25 00:20:00 Lettori di JustCalcio.com, vi riportiamo in versione integrale l’ultima notizia di calciomercato di TS:ROMA – Quinta vittoria nelle ultime 6 partite per la Roma di Claudio Ranieri che batte il Monza 4-0 e recupera ancora punti alla zona Europa (40 a -2 dal 6° posto della Fiorentina). Le parole dell’allenatore giallorosso nel post-partita con già un occhio alla sfida contro il Como: “Siamo coscienti che adesso ci aspettano delle partite importantissime, iniziando da domenica prossima quando ci sarà il Como, che è una squadra magnifica, oserei dire magnifica, con un allenatore giovanissimo, ma che sono convinto che fra 3-4 anni sarà nel gota del calcio europeo. Perché bravo, bravo, bravo Fabregas – aggiunge – Sono contento perché quello che avevamo studiato e provato durante gli allenamenti il’hanno messo in pratica e tante volte non è così semplice.