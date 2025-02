Tutto su Carlo Mollino l’architetto e designer a cui Bottega Veneta rende omaggio alla Milano Fashion Week

Leggi su Gqitalia.it

Architetto,, fotografo, scrittore, intellettuale e pilota di aerei e automobili,è stata una delle figure più controverse e geniali del panorama artistico del Novecento. Autentico innovatore, egli è stato capace di spaziare con assoluta disinvoltura tra discipline diverse, lasciando un'impronta indelebile in ciascuna di esse. Con una visione che fondeva estetica e funzionalità, sensualità e razionalità, ha dato vita a opere che ancora oggi affascinano per il loro carattere avanguardistico e la loro raffinatezza formale.musaitalyatwork1950.jpgRiccardo MoncalvoNato a Torino il 6 maggio 1905,crebbe in un ambiente colto e stimolante. Suo padre, Eugenio, era un ingegnere e un costruttore, noto per il suo impegno nell'innovazione tecnica e nella progettazione strutturale.