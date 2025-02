Anteprima24.it - Tutto pronto per il Carnevale di San Giorgio del Sannio: l’appuntamento è per il 2 marzo

E'per ildi Sandel, organizzato dalla Pro Loco col patrocinio del Comune. L'evento di terrà il 2 dcon l'obiettivo di far rivivere la tradizione. Il raduno dei carri è fissato per le 15.30 con la presenza di gruppi a tema, scuole di ballo e maschere partecipanti alla parata.Alle 16 inizia la sfilata per le vie del centro sangiorgese con arrivo finale in Piazza Risorgimento, luogo nel quale è prevista anche la premiazione del carro o del gruppo a tema scelto dalla giuria. La festa continua alle 18.30 con lo spettacolo di Dinomania Italia, reduce dall'esperienza a 'Tu si que vales'. Alle 19.30 si apre lo stand gastronomico con musica live.