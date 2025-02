Lanazione.it - Tutor sulla Porrettana, telecamere per rilevare la velocità

Pistoia, 25 febbraio 2025 – Dopo due anni dal via libera alla progettazione, il percorso è concluso e da sabato primo marzoStatale 64sarà attivo il Safety, il sistema di misurazione dellamedia di un veicolo. A darne l’ufficialità è il Comune di Pistoia, visto che il tratto di strada interessato ricade nel territorio del capoluogo nel percorso che porta verso la galleria del Signorino per poi entrare nel comune di Sambuca Pistoiese. Da tempo, infatti, si discute su come rendere più sicuri quei chilometri d’asfalto che, purtroppo, possono diventare teatro di gravi incidenti stradali, anche mortali. Da qui la volontà di installare due postazioni di rilevamento che andranno a calcolare lamedia dei veicoli a due e quattro ruote che transiteranno lungo la: chi supererà il limite di 60 chilometri orari attualmente in vigore, sarà poi multato.