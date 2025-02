Vanityfair.it - Tuta da ginnastica, o solo sopra o solo sotto: un pezzo alla volta è meglio

Leggi su Vanityfair.it

Passano anni e pandemie, ladaresta protagonista del look. Il modo più cool d'indossarla, ora, è quello di ottimizzarla. Ovvero remixare il «» e «» con capi eleganti pronti a trasformare il capo più sportivo per ogni occasione. Ecco come ricombinare ali pezzi secondo le sfilate