Lanazione.it - Turista stuprata dal branco a Impruneta, tre condanne

Leggi su Lanazione.it

Firenze, 25 febbraio 2025 – Tree un'assoluzione al processo in abbreviato per lo stupro di gruppo subito da unacanadese, violentata in un ristorante a, sulle colline di Firenze, la notte tra il 29 e il 30 luglio 2022. Il gip Fabio Gugliotta ha inflitto 5 anni e 8 mesi di reclusione a Eslam El Sayed, 3 anni e 10 mesi a Kastriot Prendi, accusati di violenza sessuale di gruppo e illecita diffusione di video sessualmente espliciti, mentre a 4 anni e 2 mesi è stato condannato Albert Dukagjini, per il solo reato di violenza sessuale, (derubricato dall'ipotesi di stupro di gruppo, in accoglimento della richiesta della pm Beatrice Giunti). Tutti sono stati assolti dal reato di lesioni. I condannati dovranno poi versare a titolo di risarcimento 65mila euro alla vittima e 5mila euro al titolare del ristorante in cui sarebbe avvenuta la violenza, che sei era costituito parte civile.