Lanazione.it - Tubercolosi polmonare, un caso in una scuola di Siena. Al via i test tra i contatti del malato

, 25 febbraio 2024 – E’ stato segnalato aundi: a esserne affetta è una persona che lavora nell’istituto tecnico industriale 'Tito Sarrocchi” di. Dall'inchiesta epidemiologica in corso, non emerge un rischio rilevante di trasmissione nell'ambito scolastico. Il Dipartimento di prevenzione dell’Asl Toscana Sud Est effettuerà una sorveglianza sugli studenti e sugli operatori individuati come contatto del, in un'ottica di massima precauzione. Il collegamento con la dirigenza scolastica dell'Itis, si sottolinea in una nota, è costante e gli operatori del dipartimento effettueranno ildi Mantoux aidella persona: taledi screening, di semplice esecuzione, consiste nell'inoculare un derivato proteico purificato (tubercolina) nell'avambraccio e permette di identificare soggetti che sono venuti a contatto con il bacillo tubercolare.