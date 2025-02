Justcalcio.com - TS – Dalla preparazione atletica alle scelte tattiche: le responsabilità di Motta

Leggi su Justcalcio.com

2025-02-25 13:37:00 Non lascia di certo indifferenti l’ultima news di Tuttosport:Per chi, come me, credeva – e ancora crede – nel progetto della nuova Juventus, l’eliminazioneChampions è stata una cocente delusione. O, meglio, una terribile disillusione, per il modo in cui è maturata e di certo non lenitapallida e sofferta vittoria di Cagliari. Non avevo il convincimento che si potesse fare ancora molta strada, ma mi sarei aspettato di lasciare l’Europa nello scontro con qualcuno dei più forti club del continente. Soprattutto speravo di vedere in campo una squadra al massimo della forma fisica e mentale, capace di dare il meglio sul piano del carattere e del gioco. Come lo stesso Locatelli ha significativamente e con grande sincerità ammesso, tutto questo non è accaduto e per noi, che abbiamo il dovere di osservare e fornire una critica il più possibile oggettiva ed equilibrata, è giunto il momento di mettere in fila sintetiche e sincere riflessioni dettate nonultima amara esperienza, ma da un periodo sufficientemente lungo di attività agonistica, nazionale ed internazionale, della squadranata da Thiago