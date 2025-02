Thesocialpost.it - Trump vuole staccare la Russia dalla Cina, Xi non ci sta: la guerra diplomatica è appena iniziata

, un legame chespezzareDonaldha un obiettivo chiaro: separare laper spezzare l’asse tra Mosca e Pechino che minaccia il predominio geopolitico e l’economia americana. Ma il presidente cinese Xi Jinping non ha alcuna intenzione di lasciare che ciò accada. Nel terzo anniversario dell’invasione russa dell’Ucraina, Xi ha telefonato a Vladimir Putin per ribadire che “non possono essere allontanate“, un messaggio diretto sia a Washington che al Cremlino. Si intensifica così una “” che deciderà le sorti del mondo nel prossimo futuro, sia militarmente, sia economicamente.Il lento “suicidio” dell’EuropaIn tutto questo, l’Europa si smarrisce: tagliata fuori dalle grandi trattative, indebolita da anni di politiche miopi e autolesioniste che hanno sacrificato un modello economico e industriale funzionante per sostituirlo con un ibrido che ora mostra la corda.