Lanotiziagiornale.it - Trump rilancia il business delle armi: abrogato il memorandum di Biden che vietava la vendita di armi a Paesi complici di violazioni dei diritti umani

In un mondo sempre più dilaniato dai conflitti, il presidente degli Stati Uniti, Donald, sembra intenzionato a monetizzare il più possibile ladi. Come riporta il Washington Post, il tycoon avrebbe annullato unapoche misure adottate dal suo predecessore in risposta alle azioni di Israele contro i palestinesi nella Striscia di Gaza e in Cisgiordania.Secondo il quotidiano statunitense, l’inquilino della Casa Bianca avrebbe infatti invalidato ilsulla sicurezza nazionale di Joe, concepito per garantire che le vendite militari statunitensi non contribuissero adeiall’estero. Il Washington Post afferma che il consigliere per la Sicurezza nazionale, Mike Waltz, ha emesso un promemoria all’inizio di questa settimana per comunicare la decisione di