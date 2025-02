Trump primo ‘no’ a Musk | Non rispondete alla sua email

Leggi su Periodicodaily.com

(Adnkronos) – L'di Elonai dipendenti federali va ignorata. L'amministrazione di Donald'invita' a cestinare la mail che i dipendenti hanno ricevuto per iniziativa del magnate, che guida il Dipartimento per l'efficienza governativa (Doge). Nel weekend, i lavoratori hanno ricevuto una comunicazione che li ha invitati ad illustrare, in 5 punti, l'attività .