Cityrumors.it - Trump-Musk, prime tensioni: la decisione a sorpresa del presidente

Leggi su Cityrumors.it

Il rapporto tra l’inquilino della Casa Bianca e uno dei suoi principali sostenitori inizia ad incrinarsi. Ecco cosa ha fatto il numero uno americanoDonalded Elonin questi ultimi mesi hanno rafforzato la loro collaborazione. Un rapporto diventato sempre più solido anche se nelle scorse ore c’è stata una piccola crepa. Ilamericano, infatti, ha rigettato auna richiesta avanzata dall’imprenditore.: ladel(Ansa) – cityrumors.itUn qualcosa di davvero sorprendente se si pensa comunque al rapporto che si è venuto a creare tra i due. Per il momento non sembrano esserci particolarie il no diè stato messo assolutamente alle spalle. Ma il messaggio inviato dalamericano è sicuramente molto chiaro: non vuole intromissioni esterne nel suo lavoro e quanto successo in queste ore rappresenta un messaggio molto chiaro.