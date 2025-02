Ilfattoquotidiano.it - Trump e bitcoin, gioie e dolori. La nomina ha fatto volare la criptovaluta, ora i dazi la spingono sotto 90mila dollari

Le criptovalute continuano il loro calo che, tra alti e bassi, dura ormai da un mese. Lo scorso 31 gennaio unvaleva oltre 100mila, oggi è sceso, con un tonfo di oltre il 6% e toccando il minimo da tre mesi. In scia le altre criptovalute: Ethereum perde quasi il 10%, così come Solana (-9,7%) e Dogecoin (-9,3%) e Cardano (-10%). Sul settore pesa “l’incertezza macroeconomica e la politica deidi Donald”.La vittoria dilo scorso 5 novembre, aveva messo le ali alle monete digitali. Il presidente ha promesso di fare degli Usa l’hub globale delle criptovalute e di creare una riserva strategica in. Le quotazione della più celebre e diffusa delle cripto erano passate, in una decina di giorni, da 63 a 94mila, per poi toccare un picco di 102mila il 19 gennaio scorso.