Trump a Macron Putin accetterà accordo per porre fine a guerra

WASHINGTON (STATI UNITI) (ITALPRESS) – Nel giorno del terzo anniversario dellain Ucraina il presidente Donaldha ricevuto alla Casa Bianca il presidente francese Emmanuel. Secondo il magnate lain Ucraina “si sta avvicinando alla conclusione”. Secondoil presidente ucraino Volodymyr Zelenskyy potrebbe recarsi presto negli Stati Uniti per firmare un: “Sembra che ci stiamo avvicinando molto – ha dichiaratoai giornalisti presenti in occasione del bilaterale con. In mattinatahanno preso parte ad una videoconferenza con gli altri leader del G7 per discutere della. I colloqui si svolgono in un momento di profonda incertezza sul futuro delle relazioni transatlantiche, conche sta trasformando la politica estera americana, ignorando la leadership europea nel tentativo dirapidamenteallain Ucraina.