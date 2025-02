Ilgiorno.it - Trovato senza vita l’uomo scomparso da due giorni. L’ipotesi del malore

Leggi su Ilgiorno.it

FORTUNAGO (Pavia) È stata disposta l’autopsia per stabilire le cause del decesso. Salvatore Chillemi, 49enne milanese ma con una casa alla frazione Sant’Eusebio di Fortunago, è statoieri pomeriggio, ormai privo di, a terra in una radura fangosa in località Costa Cavalieri. L’allarme per la scomparsa era stato lanciato dalla sorella, che da sabato non riusciva a contattarlo al telefono e domenica era arrivata da Milano in Oltrepò,trovarlo a casa. Attivate le ricerche dai vigili del fuoco, localizzando il telefono cellulare era stata trovata la Vespa nella serata di domenica, adagiata sul fianco nell’arba accanto a una stradina sterrata, ma non essendoci alcun ferito sul posto non si era ipotizzata una caduta. Le ricerche sono proseguite fino al ritrovamento del corpo, a circa 500 metri dalla Vespa.