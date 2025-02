Anteprima24.it - Trovato morto dopo essere scappato dalla Rsa: 5 indagati

Tempo di lettura: < 1 minutoCi sarebbero 5che dovranno rispondere alle domande degli inquirentiche un 82enne si è allontantato da una Rsa di Parolise, fino adrialcuni giorni( LEGGI QUI)Alla vigilia del conferimento dell’incarico di medico legale per l’esame autoptico sulla salma di Raffaele Petraccione,che i familiari hanno sporto denuncia per vederci chiaro sulla dinamica dell’accaduto, il PM Luigi Iglio, ha firmato le informazioni di garanzia nei confronti di cinque, tutti riconducibili alla Rsa dove era ospitato l’anziano. Un atto necessario, soprattutto di garanzia nei confronti degli stessi, per consentire che possano nominare un consulente nell’ambito del conferimento dell’incarico che si svolgera? domani mattina, mercoledì 26 Febbraio.