Anteprima24.it - Trotta Bus, ennesimo ritardo nei pagamenti: famiglie ormai al collasso

Tempo di lettura: < 1 minutonel pagamento degli stipendi per i dipendenti diBus. Un problema frequente che si protrae da mesi e sta mettendo in difficoltà numerose. L’Azienda, affidataria del servizio di trasporto pubblico nell’intero Comune di Benevento, in più occasioni ha pagato gli stipendi fuori tempo massimo, e ancora una volta anche per le spettanze del mese di Gennaio si accumulano i giorni di.Una controversia che induce ad una riflessione più ampia, considerando che non è solo circoscritta ai dipendenti sul territorio di Benevento, ma pare stia interessando anche le centinaia di dipendenti nel Comune di Fiumicino.Situazione analoga, stipendi pagati inverso il. Una sciagura, quella che stanno vivendo questi lavoratori, che non è più tollerabile.