Trombetta è il gol più pesante | Il Forlì meritava questa gioia

Ilai piedi di Michele. La capolista corre veloce: vince di corto muso anche al ‘Levantini’ di Lentigione, grazie a uno squillo – il secondo in campionato – del 30enne bomber di Sala Bolognese, e fa 13. Tante sono le vittorie inanellate dai biancorossi nelle ultime 14 gare di campionato. Incurante di una caviglia in disordine, il pupillo di mister Miramari, subentrato nella ripresa a Petrelli, ha suonato il ‘Lenz’ in zona Cesarini., a Lentigione il blitz più sofferto e importante. "Una vittoria preziosa, il giusto premio per essere rimasti in partita e averci provato fino alla fine". Quando ha visto sbucare quella palla, al 95’, ha solo pensato a calciare più forte possibile oppure aveva anche còlto il portiere mal posizionato? "Mi sono concentrato unicamente sul colpire la palla, imprimendole grande forza, per centrare lo specchio della porta".