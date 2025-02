Ilgiorno.it - Triennale nella bufera: in 110 chiedono la sospensione del presidente Stefano Boeri

Milano, 25 febbraio 2025 – Centodieci professionisti milanesi e non solo – architetti, economisti, giornalisti, artisti e intellettuali –ladell’archistardalla presidenza della. La lettera-istanza inviata ieri a Fondazione, Ministero della Cultura, Comune, Regione e Camera di Commercio arriva dopo che martedì scorso il gip ha interdetto per un annodal partecipare a concorsi di architettura come commissario o come concorrente. Una conseguenza delle accuse a lui rivolte dai pm riguardo alla gara del 2022 del progetto per la Biblioteca europea di informazione e cultura (Beic) di Porta Vittoria, un progetto del valore di 8,6 milioni di euro, a cui hanno partecipato 44 studi internazionali e la cui realizzazione è stata finanziata con 101,5 milioni di euro del Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr).